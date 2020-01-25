Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 26 января, сыграет против казанского УНИКСа в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Игра пройдет в Петербурге на «Сибур-Арене» и начнется в 18:30 по московскому времени.

В Единой лиге ВТБ «Зенит» пока имеет 20 очков после 13 туров регулярного чемпионата 2019/20, это текущее пятое место. Соперник «Зенита» из Казани расположился на четвертой строчке с 21-м очком за 14 туров.

В текущем сезоне эти команды уже встречались один раз в первом круге, игра в Казани завершилась победой петербуржцев со счетом 93:80.

Предыдущий матч в Единой лиге ВТБ «Зенит» дома проиграл московскому ЦСКА, однако на неделе «зенитовцы» в Евролиге победили греческий «Олимпиакос». УНИКС последние два тура побеждает — команда обыграла «Автодор» и «Зелену Гуру».