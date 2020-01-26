Петербургский СКА сегодня, 26 января, проведет матч против нижегородского «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча пройдет на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге.

Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

В текущем сезоне команды уже один раз встречались на льду. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 4:1 в пользу петербургской команды.

После поражения от московского ЦСКА на выезде петербургская команда дома обыграла казахстанский «Барыс» со счетом 7:4. «Торпедо» в последней игре регулярного чемпионата прервал серию из трех побед, проиграв «Металлург» из Магнитогорска.

На данный момент СКА с 71 очком занимает вторую строчку в таблице западной конференции, уступая лишь московскому ЦСКА. «Торпедо» идет на 7-й строчке, имея 56 очков.