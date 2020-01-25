Женская сборная России по водному полу завоевала серебро чемпионата Европы, в финальном матче уступив представительницам Испании.

Турнир прошел в Будапеште, Венгрия. Счет финального матча между Россией и Испанией — 12:13. Счет по четвертям — 3:4, 5:4, 2:2, 3:2.

Бронзовые награды турнира завоевала сборная Венгрии, обыгравшая представительниц Нидерландов со счетом 10:8.

Отметим, в последний раз российские ватерполистки брали медали чемпионата Европы: в 2010 году россиянки выиграли турнир в Загребе, Хорватия. За всю историю чемпионатов Европы по водному поло Россия трижды выигрывала турнир, трижды брала серебряные награды и трижды — бронзовые.

Помимо серебряных медалей российские ватерполистки также обеспечили себе путевку на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.