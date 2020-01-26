В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке состоятся два масс-старта.

На 14:15 по московскому времени запланировано начало мужской гонки с общего старта на 15 километров. Биатлонисты пройдут четыре огневых рубежа и пять кругов. Мужскую сборную России в гонке представят Александр Логинов и Матвей Елисеев, а также как один из пяти лучших на этапе в Поклюке Кирилл Стрельцов.

На 17:00 по московскому времени запланировано начало женского масс-старта. Девушки преодолеют дистанцию в 12,5 километров и преодолеют четыре огневых рубежа. Россию в гонке представят четыре биатлонистки — Светлана Миронова, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых.

Отметим, два масс-старта в Поклюке станут последними гонками перед чемпионатом мира по биатлону 2020 года в Антхольце, Италия.