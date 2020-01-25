Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, высказалась о судействе на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Слова Степановой приводит портал «Р-Спорт». «Я думаю, наша работа – кататься, показывать себя, а что там с судейством – не нам отвечать», — отметила Степанова.

Её партнер Иван Букин отметил, что танцы судьям приходится оценивать чуть сложнее, потому что все смотрят на выступление по-разному.

Ранее недовольство оценками выразила тренер пары Ирина Жук, отметившая, что такого разрыва в баллах по сравнению с лидерами быть не может.

Напомним, Александра Степанова и Иван Букин завоевали бронзовые награды на чемпионате Европы в Граце, проиграв Никите Кацалапову и Виктории Синициной, а также Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.