Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась мнением о результате чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце, в частности о победе Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду.

Навка в интервью ТАСС отметила, что очень рада, что такое знаменательное событие произошло в Татьянин день. «Я очень рада за наших ребят, особенно за Вику с Никитой, просто до слез», — отметила фигуристка, добавив, что ей также приятно и за мужское катание, и за спортивные пары — в этих видах Россия взяла 5 медалей из 6.

Также Навка пожелала всем ребятам не расслабляться, поскольку чемпионат Европы — это только начало, а самый важный старт в их карьерах будет через два года.

Напомним, в трех видах из четырех на чемпионате Европы в Граце золото взяли российские фигуристы, комплект наград в женском катании разыгрывается прямо сейчас.