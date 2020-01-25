Агент российского форварда Николая Комличенко Александр Клюев высказал мнение о переходе своего подопечного из чешской «Млады Болеслав» в московское «Динамо»

Слова агента футболиста цитирует портал «Спорт-Экспресс».

По мнению Клюева, переходом в «Динамо» Комличенко сделал шаг вперед, этот трансфер — со знаком «плюс». «Нет сомнений, Николай перешел в топ-клуб — команду с великой историей и большими амбициями», — заявил агент игрока.

Как отметил агент, для футболиста прежде всего было важно, что главный тренер команды Кирилл Новиков был заинтересован в Комличенко и рассчитывает на него в ближайших матчах. Также Клюев подчеркнул, что именно «Динамо» проявил наибольшую заинтересованность из всех конкурирующих за форварда клубов.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Николай Комличенко подписал контракт с «Динамо» на 4,5 года.