Российская фигуристка Анна Щербакова представила свою произвольную программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.

В начале программы фигуристка исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа, четверной флип, двойной аксель, а затем упала с сольного четверного лутца. После этого прыжковые элементы были исполнены чисто: каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, каскад из тройного флипа, тройного сальхова через ойлер. Дорожка шагов была оценена на третий уровень, вращения — на четвертый.

Судьи оценили прокат Щербаковой в 159,81 балла, в общей сумме за две программы она набрала 237,76 балла.

Следующей в заключительной разминке выступит одногруппница Щербаковой Александра Трусова. Завершать выступления женщин в произвольной программе будет Алена Косторная.