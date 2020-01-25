Российская фигуристка Александра Трусова представила свою произвольную программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.

В самом начале фигуристка упала с сольного четверного лутца, однако затем чисто выполнила каскад из четверного и тройного тулупов. Затем последовали тройной флип и двойной аксель. После этого Трусова упала с сольного четверного тулупа. Каскады из тройного лутца и сальхова через ойлер, а также каскады из тройного лутца и риттбергера были исполнены чисто.

Судьи оценили прокат Александры Трусовой под музыку из сериала «Игра Престолов» в 150,39 балла, в общей сумме за две программы она набрала 225,34 балла.

Следующей в заключительной разминке выступит одногруппница Трусовой Алена Косторная, ее выступление завершит произвольную программу у женщин.