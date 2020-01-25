Российская фигуристка Алена Косторная представила свою произвольную программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Выступление Косторной завершало произвольную программу у женщин.

Два тройных акселя в начале программы Косторная исполнила чисто, один из них в каскаде с двойным тулупом. Затем были чисто исполнены двойной аксель и тройной риттбергер. Во второй половине программы каскад из тройного флипа и тройного тулупа, тройного флипа и сальхова через ойлер. В самом конце программы фигуристка упала с тройного лутца.

Вращения в программе были оценены на четвертый уровень, дорожка шагов была исполнена на третий уровень.

Судьи оценили прокат Косторной в 155,89 балла, в общей сумме за две программы она набрала 240,81 балла, что позволило ей стать чемпионкой Европы.