Последние комплекты наград разыграны на чемпионате Европы по фигурному катанию, к концу подошло первенство Европы по водному поло, а российские биатлонисты продолжают попадать мимо пьедестала почета.

Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport:

Косторная стала чемпионкой Европы, Щербакова — с серебром, Трусова — с бронзой

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. В произвольной программе Косторная набрала 155,89 балла, в общей сумме за две программы она набрала 240,81 балла, что позволило ей стать чемпионкой Европы. Второй стала еще одна россиянка Анна Щербакова. Россиянка набрала в произвольной программе 159,81 балла, в общей сумме за две программы она набрала 237,76 балла. Третье место завоевала российская фигуристка Александра Трусова. Она набрала в произвольной программе всего 150,39 балла, в общей сумме за две программы она набрала 225,34 балла.

Кацалапов и Синицина стали чемпионами Европы, Степанова/Букин с бронзой

Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина стали чемпионами Европы по фигурному катанию в танцах на льду. Турнир в эти дни проходит в австрийском Граце. За произвольный танец российская пара получила 131,69 балла, в общей сумме за два проката фигуристы получили 220,42 балла. Французская пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон набрала за произвольный танец 131,50 балла, в общей сумме они получили 220,28 балла. Третье место заняла еще одна российская пара Александра Степанова и Иван Букин. Их произвольный танец оценили в 127,64 балла, в общей сумме — 211.29 балла.

«Зенит» проиграл «Ред Буллу» из Зальцбурга в товарищеском матче из трех таймов

Петербургский футбольный клуб «Зенит» уступил зальцбургскому «Ред Буллу» в товарищеском матче на сборах в Катаре. Игра прошла в Дохе на стадионе «Аспир-Центр» и завершилась со счетом 6:3 в пользу австрийской команды. В первом тайме забивали только футболисты «Ред Булла» — Мергим Бериша, Хван Хи Чан и Андре Рамальо. Во втором тайме отличились трижды футболисты «сине-бело-голубых»: защитник Йордан Осорио и полузащитники Олег Шатов и Роберт Мак, в составе «Ред Булла» по голу забили хавбеки Карим Адейеми и Петер Покорны. В третьем тайме окончательный счет установил Секу Койта.

Российские ватерполистки проиграли Испании в финале чемпионата Европы

Женская сборная России по водному полу завоевала серебро чемпионата Европы, в финальном матче уступив представительницам Испании. Турнир прошел в Будапеште, Венгрия. Счет финального матча между Россией и Испанией — 12:13. Счет по четвертям — 3:4, 5:4, 2:2, 3:2. Бронзовые награды турнира завоевала сборная Венгрии, обыгравшая представительниц Нидерландов со счетом 10:8.

Франция выиграла классический микст в Поклюке, Россия -четвертая

Сборная Франции по биатлону выиграла смешанную эстафету в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. В составе команды золото завоевали Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Жюстин Бреза и Жулия Симон. Второе место заняла команда Норвегии, проигравшая лидерам около 40 секунд на финише. Третье место у сборной Германии, они отстали от французов на минуту и одну секунду. Сборная России финишировала на четвертом месте. За команду выступали Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Франция выиграла сингл-микст в Поклюке, Резцова и Латыпов — 13-е

Сборная Франции по биатлону одержала победу в сингл-миксте в рамках этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. В составе сборной Франции выступили Анаис Бескон и Эмильен Жаклен. Второе место с отставанием в 5,9 секунды заняла команда Эстонии, в составе которой бежали Регина Оя и Рене Захна. Бронзу сингл-микста завоевала команда Австрии и пара Симон Эдер — Лиза Тереза Хаузер. Российский дуэт Кристина Резцова — Эдуард Латыпов финишировал на 13-м месте.