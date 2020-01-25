Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

В произвольной программе Косторная набрала 155,89 балла, в общей сумме за две программы она набрала 240,81 балла, что позволило ей стать чемпионкой Европы.

Второй стала еще одна россиянка Анна Щербакова. Россиянка набрала в произвольной программе 159,81 балла, в общей сумме за две программы она набрала 237,76 балла.

Третье место завоевала российская фигуристка Александра Трусова. Она набрала в произвольной программе всего 150,39 балла, в общей сумме за две программы она набрала 225,34 балла.

Отметим, все ученицы Тутберидзе не обошлись без падений в произвольной программе: Косторная упала с тройного лутца, Щербакова не смогла выполнить один из четверных лутцев (сольный), Трусова завалила четверной лутц и четверной тулуп.