Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила состав команды на спринт, который будет проходить в Оберстдорфе (Германия) в рамках этапа Кубка мира.

В составе женской сборной России на стар выйдут Наталья Непряева, Екатерина Смирнова, Христина Мацокина, Евгения Шаповалова, Алиса Жамбалова и Яна Кирпиченко.

Мужскую команду представят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Андрей Краснов, Александр Терентьев и Сергей Ардашев.

Напомним, спринты состоятся сегодня, 26 января. Женские четвертьфиналы начнутся в 13:45 по московскому времени. Ранее пройдет квалификация, по итогам которой определятся все участники решающей стадии соревнований.