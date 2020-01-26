На шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке, состоится женский масс-старт. Гонка начнется в 17:00 по московскому времени сегодня, 26 января. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Спортсменкам предстоит преодолеть дистанцию 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами. Сборную России представят четыре биатлонистки — Светлана Миронова, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых.

Юрлова-Перхт изначально не отобралась в масс-старт, однако ей досталось место заболевшей норвежки Тириль Экхофф, которая по-прежнему возглавляет общий зачет Кубка мира. Россиянка располагается на 28-м месте генеральной классификации.