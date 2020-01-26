В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке, состоится мужской масс-старт. Гонка будет проходить сегодня, 26 января, и начнется в 14:15 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 15 километров с четырьмя огневыми рубежами, за каждый неточный выстрел предусмотрено прохождение штрафного круга. Мужскую сборную России в гонке представят Александр Логинов и Матвей Елисеев, а также как один из пяти лучших на этапе в Поклюке Кирилл Стрельцов.

Стоит отметить, что для биатлонистов эта гонка станет заключительной перед чемпионатом мира, который в феврале стартует в итальянском Антхольце.