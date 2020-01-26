Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» встретится с УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена», команды выйдут на паркет в 18:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

После 13 туров регулярного чемпионата «Зенит» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 20 набранных очков. УНИКС имеет 21 очко после 14 встреч и занимает четвертое место в таблице.

Для «Зенита» и УНИКСа эта встреча станет второй в сезоне, ранее команды провели матч в Казани. В тот раз сильнее оказались петербуржцы — 93:80.

В прошлом матче Единой лиги ВТБ подопечные Джоана Плазы потерпели поражение от московского ЦСКА. УНИКС одержал две победы подряд — над «Автодором» и клубом «Зелена Гура».