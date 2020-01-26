Петербургский СКА на своей арене примет нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в Ледовом дворце сегодня, 26 января, и начнется в 17:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

На данный момент подопечные Алексея Кудашова располагаются на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 71 очко. Нижегородцы набрали 56 очков, они идут на седьмом месте.

В нынешнем сезоне СКА уже встречался с «Торпедо» на выезде, игра завершилась победой петербуржцев со счетом 4:1.

После поражения от московского ЦСКА на выезде петербургская команда дома обыграла казахстанский «Барыс» со счетом 7:4. «Торпедо» в последней игре регулярного чемпионата прервал серию из трех побед, проиграв «Металлург» из Магнитогорска.