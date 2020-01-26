Вторая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертом круге он встречался с представителем Аргентины Диего Шварцманом и одержал уверенную победу в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут, за это время Джокович шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Шварцман сделал лишь один эйс, четыре раза ошибся на подаче и взял один гейм на подаче соперника.

В четвертьфинале Джокович встретится с представителем Канады Милошем Районичем, который сегодня выбил из борьбы хорвата Марина Чилича. Игра закончилась в трех партиях со счетом 6:4, 6:3, 7:5.

Напомним, Джокович является действующим чемпионом Australian Open. Общий призовой фонд турнира составляет 43 миллиона долларов.