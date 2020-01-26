Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала победу на чемпионате Европы. Несмотря на падение в произвольной программе, спортсменка заняла первое место.

«Я очень счастлива, потому что это настоящий сюрприз. В моей произвольной были допущены ошибки, я не ожидала, что стану первой», — сказала Косторная после выступления.

Фигуристка подчеркнула, что хочет улучшать программы и добиваться чистоты прокатов. Она призналась, что единственное, чего хотела на чемпионате Европы — это выступить без ошибок. Россиянка добавила, что после турнира у неё будет пара дней на отдых.

Напомним, серебряная и бронзовая медали также достались российским спортсменкам. На вторую ступень пьедестала поднялась Анна Щербакова, на третью — Александра Трусова. Обе фигуристки допустили падения с четверных прыжков.