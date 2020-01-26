Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе оценил выступление сборной России в нынешнем сезоне.

Фийон-Майе признался, что неудачи россиян его удивляют, так как команда является одной из топ-сборных. Он подчеркнул, что российские биатлонисты всегда были на подиуме или рядом с ним.

«Вряд ли я смогу сказать, в чем причины. Просто слежу за русскими и жду, когда они вернутся», – сказал Фийон-Майе, слова которого приводит сайт «Матч ТВ».

Напомним, сборная России не завоевывает медали уже в 25 гонках подряд. Лучшим из россиян является Александр Логинов, он занимает шестое место в общем зачете Кубка мира. Матвей Елисеев идет на 13-й позиции. У женщин лучшая из россиянок Светлана Миронова, она занимает 18-е место в тотале.

Сегодня, 26 января, на этапе Кубка мира в Поклюке состоятся мужской и женский масс-старты.