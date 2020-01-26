Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему не смогла победить на чемпионате Европы в Граце. В произвольной программе она упала с двух четверных прыжков и заняла третье место.

«Нет, я не устала. Форма не самая лучшая, после праздников не до конца набрала, но это не причина плохого проката. Я просто не могу пока собраться», — рассказала Александра.

В Граце фигуристка сократила количество четверных прыжков с пяти до трех. Однако, по словам спортсменки, это не упростило задачу. «Люблю я выступать с большим количеством четверных», — пояснила Трусова. Она добавила, что с пятью четверными прыжками имеет право на ошибку, но с тремя уже не может позволить себе недочеты.

Напомним, новой чемпионкой Европы стала Алена Косторная, серебро взяла Анна Щербакова.