Российский лыжник Александр Большунов продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира. Он занимает первое место с 1421 набранным очком.

Его главный соперник норвежец Йоханнес Клэбо располагается на второй строчке и уступает Большунову почти 200 баллов, его результат на данный момент — 1122. Замыкает первую тройку еще один россиянин Сергей Устюгов, в активе которого 851 очко.

Напомним, накануне Большунов стал победителем скиатлона, который состоялся в рамках этапа Кубка мира в Оберстдорфе (Германия). Клэбо также принимал участие в гонке, однако сошел с дистанции.

Сегодня в Оберстдорфе состоится спринт, где Клэбо будет главным фаворитом, так как специализируется именно на спринтерских гонках. Решающая часть соревнований начнется в 13:45 мск, ранее состоится квалификация.