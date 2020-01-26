Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Спортсменка упала с четверного прыжка в произвольной программе и заняла второе место.

Анна призналась, что расстроилась из-за недокрута на четверном флипе. «А на сольном четверном лутце ошибка случилась скорее из-за усталости, физически сил немного не хватило», — объяснила Щербакова после выступления.

Она отметила, что еще не до конца разобралась в своих эмоциях, так как места для нее тоже имеют значение. Фигуристка призналась, что в жизни является очень эмоциональной и может заплакать даже из-за мелочи.

Напомним, победу одержала Алёна Косторная, которая тоже исполнила произвольную программу небезупречно. Бронзовая медаль досталась Александре Трусовой.