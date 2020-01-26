Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе.

«Классно выиграть сегодня на дистанции, где пройдет чемпионат мира. Рад, что трассу сменили, она стала более тяжелой. Подъем, который был сделан, это реально тяжело», — заявил Большунов, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, вчера, 25 января, Большунов показал лучшее время в скиатлоне, обогнав двух норвежцев — Симена Крюгера и Шюра Рёте. Главный соперник Александра Йоханнес Клэбо также принимал участие в гонке, но сошел с дистанции.

Большунов продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, опережая Клэбо почти на 200 очков. На третьем месте идет Сергей Устюгов.