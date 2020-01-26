Жиль Клод, отец французских биатлонистов Фабьена, Эмильена и Флорана Клода, без вести пропавший в Канаде, погиб.

Комментатор Дмитрий Губерниев в ходе эфира на «Матч ТВ» сообщил, что тело Клода-старшего было найдено в ходе поисковой операции в Квебеке. Братья Клоды, которые находились на этапе Кубка мира в Поклюке, вернулись домой, как только узнали о трагедии.

Напомним, Жиль Клод входил в состав группы из восьми человек, которая находилась в горах северного Квебека.Вечером 22 января их снегоходы провалились под лёд. Трое участников группы смогли выбраться из воды, тела остальных искали спасатели.

Фабьен Клод показывает лучшие результаты среди братьев, на данный момент он идет на 16-м месте общего зачета Кубка мира.