Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от матча против россиянина Андрея Рублёва в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

«Рублёв начал сезон с 11 побед. Надеюсь, смогу прервать эту серию. Он играет потрясающе, смог взять два титула подряд и вышел в четвертый круг на Australian Open, обыграв сильных соперников», — сказал Зверев, которого цитирует официальный сайт ATP.

Немец признался, что очень рад наблюдать за прогрессом Рублева, так как спортсмены дружат с десяти лет. Зверев уверен, что предстоящий матч получится интересным, потому что россиянин хорошо играет в атаке и способен с любой позиции пробить навылет.

Напомним. на старте текущего сезона Рублёв завоевал два трофея — на турнирах в Дохе (Катар) и Аделаиде (Австралия).