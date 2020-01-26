Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итог чемпионата Европы, который завершился в австрийском Граце. Сборная России завоевала десять медалей из двенадцати возможных.

«И говорить нечего. Две медали всего отдали из двенадцати. Нас можно не любить, но шапочку нужно снять и поклониться», — сказала Тарасова, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, победителями чемпионата Европы стали Дмитрий Алиев, Алёна Косторная, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Серебряные медали завоевали Артур Даниелян, Анна Щербакова и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Бронзу взяли Александра Трусова, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Александра Степанова/Иван Букин.

Без медалей остались лишь Александр Самарин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Сегодня, 26 января, на чемпионате Европы состоятся показательные выступления.