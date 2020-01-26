Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова с тренерами. Фото: instagram.com/daniil_gleikhengauz

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова с тренерами. Фото: instagram.com/daniil_gleikhengauz

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Граце (Австрия), завершилась соревновательная программа. Сегодня, 26 января, состоятся показательные выступления. Спортсмены выйдут на лёд в 16:30 по московскому времени.

Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

В гала-концерте примут участие все россияне, завоевавшие медали. Так, на льду появятся Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, Дмитрий Алиев и Артур Даниелян, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

Помимо российских фигуристов, с показательными номерами выступят еще 18 участников из разных стран.