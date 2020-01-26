В ходе лыжного марафона Марчалонга произошел забавный эпизод: один из болельщиков разделся до трусов и размахивал красным флагом, поддерживая спортсменов.

Также он оставил приветственную надпись на снегу. «Марчалонга-2020, привет от Алекса», — вывел он большими красными буквами на итальянском языке.

Напомним, Марчалонгу бегут известные российские лыжники — олимпийские чемпионы Александр Легков и Никита Крюков, а также Максим Вылегжанин и Илья Черноусов, выигравший марафон в 2018 году. Также на старт вышли норвежцы Петтер Нортуг и Шюр Рёте и швейцарец Дарио Колонья. Примечательно, что еще вчера Колонья и Рёте были в Оберстдорфе и принимали участие в скиатлоне на этапе Кубка мира.

Марчалонга является вторым по популярности марафоном после Вассалопета. Он проходит в Италии, протяженность дистанции составляет 70 километров.