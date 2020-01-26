Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева поделилась ожиданиями от мужского масс-старта на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). По мнению экс-спортсменки, победу одержит француз Мартен Фуркад.

Зайцева отметила, что старт будет тяжелым, так как ранее в Поклюке состоялась индивидуальная гонка — самая длинная из всех. Экс-спортсменка выделила двух лидеров: Фуркада и норвежца Йоханнеса Бё.

«Я думаю, что в масс-старте победит Мартен, он будет более спокоен и отстреляет достаточно быстро. У него есть все шансы при случае догнать импульсивного норвежца, который может дрогнуть», — сказала Зайцева, слова которой приводит «Рейтинг Букмекеров».

Она подчеркнула, что в гонке большое значение будет иметь опыт, однако выделила еще одного норвежца — Йоханнеса Дале. По мнению Зайцевой, он сможет заехать в шестерку сильнейших, как и француз Кентен Фийон-Майе.

Напомним, сборную России будут представлять Александр Логинов, Матвей Елисеев и Кирилл Стрельцов.