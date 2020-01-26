Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе и полузащитник Николай Кипиани покинули состав казанского клуба.

Об этом сообщили сами игроки на своих страницах в социальных сетях. «Всем большое спасибо. Успехов, „Рубин“», — написал Кипиани «Инстаграме». «Спасибо всем. Удачи, „Рубин“!» — гласит сообщение Микелтадзе.

Напомним, Микелтадзе и Кипиани присоединились к составу «Рубина» летом 2019 года, их контракты были рассчитаны на один год. Кипиани отыграл три матча в нынешнем сезоне, но не отметился результативными действиями. Микелтадзе принял участие в 11 встречах и записал на свой счет один гол.

На данный момент «Рубин» располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея 19 очков после 19 туров. Возглавляет лигу петербургский «Зенит» с 45 очками.

В межсезонье новым главным тренером «Рубина» стал Леонид Слуцкий, покинувший «Витесс».