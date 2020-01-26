На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) завершилась квалификация мужского спринта. Стадию отбора преодолели шесть спортсменов из сборной России.

Лучшим из россиян стал Александр Большунов, он показал шестое время. Также в четвертьфинал вышли Андрей Краснов, Сергей Ардашев, Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Илья Семиков. Пробиться в следующий раунд соревнований не смогли Сергей Устюгов и Ермил Вокуев.

Напомним, квалификацию проходят 30 лыжников, показавших лучшее время. В четвертьфинале они будут разделены на пять забегов, в каждом по шесть человек. Гонка стартует в 13:45 по московскому времени сегодня, 26 января.

Основным фаворитом является норвежец Йоханнес Клэбо, он стал лидером квалификации.