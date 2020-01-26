Агент Олег Артёмов, представляющий интересы нападающего Николая Комличенко, прокомментировал переход футболиста из «Млады-Болеслав» в московское «Динамо».

Артёмов объяснил, что Комличенко выбрал «Динамо», так как именно этот клуб сделал более конкретное и настойчивое предложение. Агент подчеркнул, что главный тренер и руководство столичной команды были лично заинтересованы в переходе футболиста.

«Переговоры получились непростыми, заняли не один день, но в итоге мы нашли компромисс, который устроил все стороны», — сказал Артёмов, слова которого приводит «Чемпионат».

По мнению агента, Комличенко не потребуется много времени на адаптацию, он начнет забивать за «Динамо» уже в весенней части чемпионата России. Артём подчеркнул, что игрок уже давно заслужил шанс пойти на повышение, войдя в историю чешского футбола.