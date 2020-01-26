Российская лыжница Наталья Непряева прошла квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия), показав лучший результат.

Спортсменка преодолела дистанцию за 3:38,08 минуты. Также стадию отбора прошли еще две российские лыжница — Евгения Шаповалова и Христина Мацокина, занявшие 20-е и 24-е места соответственно. Напомним, квалификацию проходят 30 спортсменок с лучшим временем. Три россиянки не смогли попасть в топ-30 — это Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко.

Четвертьфинал состоится сегодня, 26 января, в 13:45 по московскому времени. Лыжницы будут разделены на пять забегов, в каждом по шесть человек.

Ранее сообщалось, что лидер мужской сборной России Александр Большунов прошел квалификацию, Сергей Устюгов — нет.