Заслуженный тренер по фигурному катанию Елена Чайковская оценила выступление россиянок на чемпионате Европы. Победу одержала Алена Косторная, серебряную медаль взяла Анна Щербакова, Бронзовую — Александра Трусова.

По мнению Чайковской, медали россиянок были абсолютно ожидаемыми. Однако, по мнению специалиста, спортсменки еще не научились рассчитывать свои силы до конца, так как все допустили падения во время произвольной программы.

«Хочется, чтобы чемпионка выигрывала чисто, без сбоев. Не уверена, что Косторной нужно было вставлять этот лутц в самом конце. Она уже была без ног, пошла без хода, поэтому упала», — объяснила Чайковская, слова которой приводит «Чемпионат».

Напомним, в произвольной программе Косторная чисто исполнила два тройных акселя, но упала с тройного лутца. Она стала второй по итогам проката, но преимущество после короткой программы позволило ей одержать победу по сумме выступлений.