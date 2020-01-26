В Оберстдорфе (Германия) в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам стартовал спринт. Первый четвертьфинальный забег начался в 13:45 по московскому времени.

Сначала четвертьфиналы пробегут женщины, затем — мужчины. По итогам квалификации в решающую стадию соревнований вышли по 30 спортсменов, показавших лучшее время. Они разделены на пять забегов, по шесть лыжников в каждом.

Женскую сборную России представляют три спортсменки: Наталья Непряева, выигравшая квалификацию, Евгения Шаповалова и Христина Мацокина. Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова и Яна Кирпиченко не смогли пробиться в 1/4.

У мужчин квалификацию преодолели Александр Большунов, Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Илья Семиков, Александр Терентьев и Сергей Ардашев. Вне топ-40 остались Сергей Устюгов и Ермил Вокуев.