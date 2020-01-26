Третья ракетка России Карен Хачанов прокомментировал поражение в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Спортсмен встречался с австралийцем Ником Кирьосом и уступил на тай-брейке в решающем пятом сете.
«Сказать, что я расстроен — ничего не сказать. Я выложился на все 100%. Этот сезон только начался — впереди еще много турниров», — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме». Он также пожелал удачи остальным российским теннисистам, которые продолжают борьбу на Australian Open.
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To say that I am upset is to say nothing. I did my best. This season has just begun but there are still many tournaments ahead. Good luck to all Russian tennis players at #AusOpen! 🎾🎾🎾 Сказать, что я расстроен — ничего не сказать. Я выложился на все 100%. Этот сезон только начался — впереди еще много турниров. Удачи всем российским теннисистам на #AO2020!
Напомним, в первом круге Хачанов обыграл испанца Марио Мартинеса, затем одолел шведа Микаэля Имера.
Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев продолжают выступление на Открытом чемпионате Австралии. В четвертом круге Медведеву предстоит сыграть со швейцарцем Стэном Вавринкой, Рублеву — с немцем Александром Зверевым.
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