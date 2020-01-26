В Поклюке (Словения) в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону стартовал мужской масс-старт. Гонка началась в 14:15 по московскому времени.

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Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 15 км с четырьмя огневыми рубежами. При каждом промахе биатлонист будет обязан пробежать штрафной круг.

Сборную России будут представлять только три спортсмена: Александр Логинов, Матвей Елисеев и дебютант Кубка мира Кирилл Стрельцов. Также в гонке примут участие лидеры общего зачета французы Мартен Фуркад и Кентен Фийон-Майе и норвежцы Йоханнес Бё, Тарьей Бё и Йоханнес Дале.

Ранее Ольга Зайцева сделала прогноз на гонку: по её мнению, Фуркаду удастся обойти Йоханнеса Бё.