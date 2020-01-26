Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Уле Мортен Иверсен предложил пересмотреть конфигурацию трасс на женских соревнованиях в Кубке мира. По его мнению, необходимо убрать несколько самых сложных склонов.

Иверсен отметил, что для некоторые сложные трассы являются преимуществом, для некоторых, напротив, недостатком.

«Не думаю, что длинные склоны способствуют катанию на лыжах. Полагаю, было бы более захватывающе, если бы организаторы соревнований смогли бы убрать некоторые из самых сложных склонов», – заявил Иверсен, слова которого приводит Aftonbladet.

Напомним, на данный момент лидером женского общего зачета Кубка мира является норвежка Тереза Йохауг. Второе место занимает ее соотечественница Хейди Венг, третье — Наталья Непряева.