Сотая ракетка мира американец Теннис Сандгрен пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертом круге он встречался с итальянцем Фабио Фоньини и одержал победу в четырех сетах со счетом 7:6 (7:5), 7:5, 6:7 (2:7), 6:4.

Игра продолжалась 3 часа 26 минут, за это время Сандгрен 21 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и взял пять геймов на подаче соперника. Фоньини сделал восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из восьми возможных.

Следующий соперник Сандгрена еще не определился: им станет победитель пары Мартон Фучович (Венгрия) — Роджер Федерер (Швейцария).

На пути к четвертьфиналу Сандгрен последовательно выбил из борьбы аргентинца Марко Трунгельити, итальянца Маттео Берреттини и американца Сэма Куэри.