Российская лыжница Наталья Непряева вышла в полуфинал спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберстдорфе.

Она показала лучший результат в своем четвертьфинальном забеге, опередив норвежку Анну свендсен на 1,77 секунды. Спортсменки бежали во втором забеге, их время оказалось значительно лучше первого четвертьфинала. Таким образом, из борьбы выбыла россиянка Евгения Шаповалова — она стала четвертой в первом забеге и могла надеяться лишь на статус лаки-лузера.

Напомним, Непряева выиграла квалификацию спринта, показав лучшее время. Ещё одна россиянка, пробившаяся в четвертьфинал — Христина Мацокина, она будет бежать в последнем, пятом забеге.

Напомним, Непряева выиграла квалификацию спринта.