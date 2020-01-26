Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз показал, как фигуристка Александра Трусова исполняет каскад из шести прыжков с четырьмя ойлерами.

На тренировке перед показательными выступлениями на чемпионате Европы Трусова прыгнула каскад четверной лутц — тройной тулуп — ойлер — тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов. Видео исполнения сложнейшего элемента Глейхенгауз опубликовал в историях своего «Инстаграма».

4Lz 3T 1Eu 3S 1Eu 3S 1Eu 3S 1Eu 3S Video from instagram

@daniil_gleikhengauz pic.twitter.com/c7aw9QvuLU — Team Alexandra Trusova (@TeamTrusova) January 26, 2020

Напомним, на чемпионате Европы в Граце (Австрия) Трусова завоевала бронзовую медаль, допустив два падения с четверных прыжков в произвольной программе. Золотая медаль досталась Алёне Косторной, серебряная — Анне Щербаковой.