Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз показал, как фигуристка Александра Трусова исполняет каскад из шести прыжков с четырьмя ойлерами.

На тренировке перед показательными выступлениями на чемпионате Европы Трусова прыгнула каскад четверной лутц — тройной тулуп — ойлер — тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов. Видео исполнения сложнейшего элемента Глейхенгауз опубликовал в историях своего «Инстаграма».

Напомним, на чемпионате Европы в Граце (Австрия) Трусова завоевала бронзовую медаль, допустив два падения с четверных прыжков в произвольной программе. Золотая медаль досталась Алёне Косторной, серебряная — Анне Щербаковой.