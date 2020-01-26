Защитник лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья может продолжить карьеру в «Монако».

Как сообщает A Bola, переговоры по переходу 28-летнего аргентинца находятся в активной стадии. Подчеркивается, что переход Акуньи может состояться уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, летом минувшего года большой интерес к футболисту проявлял петербургский «Зенит», однако клубы не смогли договориться о стоимости игрока. «Спортинг» не хотел отдавать Акунью меньше чем за 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Акунья отыграл 24 матча на клубном уровне. Он забил два гола и сделал одну результативную передачу. Контракт аргентинца со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года. Футболист также вызывается в сборную Аргентины, за которую сыграл 27 матчей.