Лидер общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг не согласилась с тренером Уле Мортеном Иверсеном, который предложил упростить трассы на женских гонках.

По мнению специалиста, некоторые склоны являются слишком сложные для женщин, поэтому конфигурации трасс необходимо изменить. Однако Йохауг считает, что всё должно оставаться так, как есть.

«Трасса Кубка мира должна отличать лучших гонщиков от посредственных. Вот её предназначение. Гонка не должна быть масс-стартом на всём протяжении», — заявила норвежка, слова которой приводит Aftonbladet.

Спортсменка подчеркнула, что женщины тренируются не меньше мужчин, поэтому могут выдержать гонки на сложных трассах.