Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги чемпионата Европы, который завершился в Граце (Австрия). Золотую медаль завоевала Алена Косторная, серебряную — Анна Щербакова, бронзовую — Александра Трусова.

«Все с медалями. Борьба продолжается. Выдохнем и дальше пойдем», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в Граце выступал еще один ученик Тутберидзе — Морис Квителашвили, представляющий Грузию. Он завоевал бронзовую медаль в мужском одиночном катании.

Косторная вышла в лидеры после короткой программы, включив в неё тройной аксель. Так как четверные прыжки в короткой запрещены, Трусова и Щербакова уступили своей партнерше по команде. В произвольной программе ошиблись все три спортсменки, Косторная заняла второе место, но запаса баллов хватило, чтобы стать лучшей по сумме двух выступлений.