Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе завоевал золотую медаль в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

Француз финишировал первым, допустив один промах на третьем огневом рубеже. С отставанием в 10 секунд второе место занял представитель Германии Бенедикт Долль, также допустивший две ошибки на стрельбе. Замкнул призовую тройку норвежец Йоханнес Бё, пробежавший два штрафных круга.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, он занял 11-е место. Не допустив ни одного промаха, Матвей проиграл 1:11,4. Кирилл Стрельцов занял 19-е место с одним промахом. Александр Логинов позволил себе четыре неточных выстрела и стал лишь 20-м.

Сегодня, 26 января, состоится женский масс-старт, прямая трансляция будет доступна здесь.