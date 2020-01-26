В Петербурге начался матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и нижегородским «Торпедо».

Встреча, которая проходит в Ледовом дворце, стартовала в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь.

На данный момент подопечные Алексея Кудашова располагаются на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 71 очко. Нижегородцы набрали 56 очков, они идут на седьмом месте.

В нынешнем сезоне СКА уже встречался с «Торпедо» на выезде, игра завершилась победой петербуржцев со счетом 4:1.

После поражения от московского ЦСКА на выезде петербургская команда дома обыграла казахстанский «Барыс» со счетом 7:4. «Торпедо» в последней игре регулярного чемпионата прервал серию из трех побед, проиграв «Металлург» из Магнитогорска.