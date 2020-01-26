Тренерский штаб петербургского СКА во главе с Алексеем Кудашовым огласил состав команды на матч против нижегородского «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Место в воротах армейцев займет Александр Самонов, запасным вратарем будет Магнус Хелльбер.

Первое звено: Владимир Ткачев — Йори Лехтеря — Наиль Якупов, Антон Белов — Лукас Бенгтссон.

Второе звено: Максим Карпов — Йоонас Кемппайнен — Евгений Кетов, Василий Токранов — Игорь Ожиганов.

Третье звено: Андрей Кузьменко — Ярно Коскиранта — Василий Глотов, Ярослав Дыбленко — Артем Зуб.

Четвертое звено: Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин — Артем Швец-Роговой, Данила Галенюк.

Напомним, матч состоится сегодня, 26 января, и начнется в 17:00 по московскому времени.