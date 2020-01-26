В Поклюке (Словения) в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону начался женский масс-старт. Гонка началась в 17:00 по московскому времени.

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Спортсменкам предстоит преодолеть дистанцию 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами. Сборную России представят четыре биатлонистки — Светлана Миронова, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых.

Юрлова-Перхт изначально не отобралась в масс-старт, однако ей досталось место заболевшей норвежки Тириль Экхофф, которая по-прежнему возглавляет общий зачет Кубка мира. Россиянка располагается на 28-м месте генеральной классификации.

Ранее французский биатлонист Кентен Фийон-Майе завоевал золотую медаль в мужском масс-старте на шестом этапе Кубка мира. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, он занял 11-е место.