В матче четвертого круга Australian Open швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу в четырех сетах над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.

Счет по сетам — 4:6, 6:1, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась два часа и 13 минут. За это время Федерер совершил пять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 12. Его соперник провел один эйс, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейка из девяти возможных.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Роджеру Федереру предстоит встретиться с представителем США Теннисом Сандгреном, который ранее одержал победу в четырех сетах над Фабио Фоньини — 7:6 (7:5), 7:5, 6:7 (2:7), 6:4.

Стоит отметить, что Сандгрен занимает 100-е место в рейтинге АТР, ранее он выбил из борьбы аргентинца Марко Трунгельити, итальянца Маттео Берреттини и американца Сэма Куэри.